The Financial Times: Украина готова к мирным переговорам с Россией

Украина ведёт закрытые переговоры о мирном соглашении с Россией, пишет газета The Financial Times. В рамках него РФ сохранит контроль над своей территорией в новых регионах, но оставшиеся перейдут в НАТО, сообщает РБК.

Настроение у украинских чиновников меняется на фоне неудач в боевых действиях в Донбассе и напряженной обстановки с электроэнергией, что сулит стране перебои с теплоснабжением предстоящей зимой. Также там переживают из-за нехватки западной поддержки и оружия.

The Financial Times пишет, что Западу в любом случае нужно помочь Киеву укрепить свои позиции на возможных переговорах. Это связано и с предстоящими выборами в США.

Владимир Путин прошедшим летом озвучил условия для прекращения огня. Это вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация страны, фиксация статусов Крыма, Севастополя и остальных новых регионов как российских в международных договорах.

Если будут соблюдены все эти условия, конфликт будет окончательно завершен.

Зеленский воспринял предложение как ультиматум.