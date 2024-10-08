Компании могут обязать сообщать операторам цели обзвона россиян

В России сотовым операторам необходимо начать блокировать анонимные спам-звонки, если компании не предоставят им информацию о целях вызова.

Об этом следует из проекта федерального закона. При этом обязательным будет являться отображение таких сведений на экране телефона. Телефонные вызовы, по которым указанные сведения не предоставлены, будут блокироваться операторами связи, говорится в пояснительной записке.

В Минцифры заявили, что предоставляемые компаниями данные будут передаваться от одного оператора автоматически, а на телефоне абонента будет отображаться источник звонка. Если юридическое лицо не раскроет необходимую информацию, вызов будут блокировать.

Отмечается, что абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать. В министерстве отметили, что критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит кабмин РФ.

Ежемесячно крупнейшие мобильные операторы блокируют в среднем до полумиллиарда нежелательных звонков, включая те, которые поступают от мошенников.

Ранее стало известно, что в России владельцев мессенджеров могут обязать блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров по желанию пользователей. Также владельцы программ будут обязаны предоставлять по запросу властей сведения о своих пользователях