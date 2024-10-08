Пенсионерам предложили выплатить 13-ую пенсию

В России могут выплатить в декабре 13-ую пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости.

С соответствующей инициативой выступил глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, который направил письмо с предложением премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "В соответствии с законом «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году должны составить 10,537 трлн рублей, то есть предполагался рост на 11,4%. Как следует из данных аналитического портала ФНС России, за период январь–июль 2024 года поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4%, то есть существенно более высокими темпами", — следует из обращения.

Миронов отмечает, что при этом реальные поступления, согласно сведениям Росстата, коэффициент утраченного заработка, составлявший в январе 2023 года 30,5%, к июлю 2024 года опустился до 23,5%. Это означает, что средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате.

Депутат указал, что выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении россиян, которые всю жизнь проработали в интересах страны.

Парламентарий подчеркнул, что многие пожилые люди в России живут за чертой бедности, сообщают "Известия".