08 Октября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Копейка рубль бережет: Матвиенко призвала уходить от мегастроек в целях экономии

Субъектам России нужно не соревноваться друг с другом в строительстве масштабных спортивных объектов, а экономить деньги и возводить больше доступных для людей площадок, сообщила на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 гг. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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По ее словам, данная рекомендация касается и других сфер. "Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. <…> Надо уходить от практики мегастроек. Это хорошо. Будем жить лучше – будем строить. А сейчас давайте обращать внимание на экономию, и чтобы за те деньги, которые есть, максимально обеспечить доступность людей к объектам спорта. Это касается и всех других сфер", – заявила глава Совфеда. Она отметила, что особенно ее рекомендация касается региональных властей, сообщает ТАСС.

Напомним, кабмин направил в Госдуму проект федерального бюджета на три года. Как заявили в правительстве, бюджет верстался на базе президентского Послания и полностью его учитывает. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, проект бюджета на ближайшие три года предусматривает финансирование всех приоритетов, обозначенных главой государства, и социальных гарантий.

Теги: Матвиенко, стройки, бюджет РФ


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