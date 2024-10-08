Копейка рубль бережет: Матвиенко призвала уходить от мегастроек в целях экономии

Субъектам России нужно не соревноваться друг с другом в строительстве масштабных спортивных объектов, а экономить деньги и возводить больше доступных для людей площадок, сообщила на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 гг. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, данная рекомендация касается и других сфер. "Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. <…> Надо уходить от практики мегастроек. Это хорошо. Будем жить лучше – будем строить. А сейчас давайте обращать внимание на экономию, и чтобы за те деньги, которые есть, максимально обеспечить доступность людей к объектам спорта. Это касается и всех других сфер", – заявила глава Совфеда. Она отметила, что особенно ее рекомендация касается региональных властей, сообщает ТАСС.

Напомним, кабмин направил в Госдуму проект федерального бюджета на три года. Как заявили в правительстве, бюджет верстался на базе президентского Послания и полностью его учитывает. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, проект бюджета на ближайшие три года предусматривает финансирование всех приоритетов, обозначенных главой государства, и социальных гарантий.