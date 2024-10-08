В России могут создать сеть банков продуктов питания

В России планируется создать сеть банков продуктов питания.

В настоящее время такая инициатива реализована в 17 регионах, а более 60 готовы присоединиться к системе. Фудшеринг – система перераспределения нереализованных бизнесом, но пригодных к употреблению продуктов через социально ориентированные некоммерческие организации для оказания помощи нуждающимся. Как заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, механизм фудшеринга направлен на решение двух проблем – социальной и экологической. По его словам, более 14 млн человек нуждаются в дополнительной поддержке, поскольку основная статья их расходов – это питание.

При этом миллионы тонн нереализованных продуктов, но полностью пригодных для питания, утилизируются предприятиями.

Российский экологический оператор поддержал инициативу развития фудшеринга. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что организация готова участвовать в создании инфраструктуры банков еды, поскольку большинство продуктов питания, которые выходят из оборота, остаются пригодными, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России торговым сетям разрешат отдавать на благотворительность продукты питания только в объеме 1% от выручки. Речь идет о товарах с истекающим сроком годности, которые можно будет направить на фудшеринг без уплаты НДС.