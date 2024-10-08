Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России

Футбольная сборная Таджикистана отказалась от матча с командой России, который мог бы состояться в ноябре.

"РФС [Российский футбольный союз] выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи", – сообщила Федерацию футбола Таджикистана. Ближайший сбор российской команды пройдет с 7 по 15 октября, в РФС пока не объявляли соперников для национальной команды, сообщает ТАСС.

За последние 20 лет число постоянных футбольных болельщиков в России сократилось в пять раз. Такие результаты публикует ВЦИОМ. Если в 2005 году их было 19%, то сегодня лишь 4%. Периодических болельщиков было 34%, сегодня 18%. Доля безразличных к футболу за то же время выросла с 43% до 77%. При этом важно, что среди молодежи до 24 лет их 84%, то есть в дальнейшем интерес футболу, скорее всего, будет падать и дальше.