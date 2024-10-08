Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики

Методы ужесточения миграционной политики в России являются отвратительными.

Об этом сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, "массовым выдворением проблему не решить". "Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами", – заявил он.

Политик считает, что элементы миграционного контроля применяются хаотично и жестко, а дальнейшее применение существующих методов только усугубит проблему с миграцией, тогда как необходимо "наладить грамотную систему миграционного контроля".

В России сейчас, по официальным данным, живет больше 630 тысяч "нелегалов", 3,5 млн находятся в стране законно. Это граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Таковы данные МВД на 2023 год. Как заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, нелегальной миграции в России больше не будет.