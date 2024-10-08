Мурашко назвал условия для продолжительности жизни до 120 лет

Человек может прожить до 120 лет, но для реализации этого нужно соблюдать правила здорового образа жизни и проводить профилактику заболеваний.

Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, это заложено у человека. По словам министра, человек должен вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний и формировать правильные привычки.

Мурашко указал, что 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если придерживаться здорового образа жизни.

Ранее министр рассказал, сколько россиян страдает ожирением. "У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем – сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы", - сказал глава ведомства.