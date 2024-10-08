Киев исключил продление соглашения о транзите газа с Россией

Украинские власти не намерены продлевать соглашение о транзите газа с Москвой после того, как его действие завершится.

Как заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль, Киев понимает, что некоторые страны зависят от российских ресурсов.

"Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", – отметил он, сообщает УНИАН.

Ранее Шмыгаль заявил, что украинские власти согласились на транзит через свою территорию нефти из России, купленной компаниями Европы.