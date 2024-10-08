08 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

ООН: Telegram используется преступными сетями из Юго-Восточной Азии

Многие крупные преступные группировки используют Telegram для общения между собой и распространения своих незаконных услуг.

Как следует из отчета Управления ООН по наркотикам и преступности, авторы использовали данные, полученные из тысячи подпольных Telegram-каналов, которые ведут организованные преступные сети из Юго-Восточной Азии. По данным ООН, Telegram стал "ключевым местом", где общаются влиятельные региональные преступные сети и поставщики услуг, что способствует расширению незаконной экономики.

Подпольные рынки данных перемещаются в Telegram, а поставщики услуг ориентированы на транснациональные организованные преступные группировки, базирующиеся в Юго-Восточной Азии. Авторы исследования выявили в мессенджере множество нелицензированных поставщиков услуг, которые предлагают, например, услуги конвертации валюты. Среди товаров и услуг авторы исследования называют украденные данные банковских карт, историю браузера и др. Также продается вредоносное ПО для кражи данных и создания дипфейков, сообщает Forbes.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что раскрытие IP-адресов и номеров телефонов давно налажено. Всякий раз, когда администрация мессенджера получала должным образом оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, она проверяла его и раскрывала IP-адреса/номера телефонов опасных преступников.

Теги: Telegram, мессенджер, преступность


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.10.2024 12:35 Мск Дуров: Telegram с 2018 года раскрывает IP-адреса и номера телефонов преступников

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