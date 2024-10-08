СК: ущерб при строительстве военного училища в Калининграде оценивается в 100 млн рублей

Расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на 100 млн руб. при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

В Telegram военных следственных органов СК России говорится, что обвиняемыми по этому делу проходят экс-начальник отдела капстроительства Балтийского флота Алексей Ширинкин и его подчиненная Галина Чистякова. По данным СК, в 2022 году они оформили подложные акты приемки выполненных работ по контракту о строительстве филиала. Данный контракт был заключен в рамках исполнения гособоронзаказа в 2019 году между Минобороны РФ и Главным военно-строительным управлением №4.

Ущерб от этих действий превысил 100 млн руб. В настоящее время Чистякова находится в СИЗО, а Ширинкин — под домашним арестом. Суд также арестовал имущество Ширинкина - автомобиль, загородный дом и участок.

Филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде открыт 1 сентября 2020 года.