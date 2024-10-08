2021: В Тобольске открывается аэропорт, Тюмень становится "Городом трудовой доблести"

В мае 2021 года случилось знаковое событие - почётное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Тюмени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Это решение отмечало вклад жителей города в общую Победу в Великой Отечественной войне.

"Героизм наших земляков невозможно переоценить! Благодаря их труду у нашей армии и флота был надежный тыл", - отметил глава региона Александр Моор.

Как известно, в годы Великой Отечественной войны в Тюмень были эвакуированы десятки промышленных предприятий, в 26 госпиталях проходили лечение бойцы Красной армии.

Уже 31 октября 2022 года в сквере Николая Машарова был установлен мемориал с пилонами. Стела высотой 1945 см снабжена подсветкой, с одной стороны изображен герб Тюмени, на обратной – указ о присвоении почётного звания городу.

На пилонах, образующих входную группу мемориала, размещены стилизованные газетные заметки, выходивших в Тюмени в годы войны, подлинными газетными и архивными фотоснимками. В основание стелы помещена капсула времени. Послание для будущего поколения откроют в 2045 году.

В том же 2021 случилось важное событие в экономико-научной сфере - в августе был открыт первый в России карбоновый полигон на территории биостанции Тюменского государственного университета в районе оз. Кучак. Специалисты полигона проводят комплекс научных и технологических работ, которые лягут в основу создания системы достоверного учета парниковых газов и депонирования углерода.

Значимым событием 2021 года стало открытие международного аэропорта в Тобольске. Его строительство началось в 2019 году, в 2020 построена взлётно-посадочная полоса. На пик строительство вышло в июле 2021 года. На стройке работали более 1 тысячи сотрудников и 80 единиц техники.

Параллельно шло народное голосование за имя для нового аэропорта. Более 76 % участников проголосовали за имя картографа и архитектора Семёна Ремезова.

И в сентябре 2021 года тобольский аэропорт "Ремезов" принял первый официальный рейс из Москвы. Самолет Airbus A321 по взлетной полосе проехал через водяную арку, которую устроили тоболяки по традиции для приветствия первого самолета. Участие во встрече лайнера приняли губернатор Тюменской области Александр Моор, член правления, генеральный директор "СИБУР" Михаил Карисалов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя прилет первого самолета заявил, что этот день войдет в историю города, региона и страны. "Аэропорт, построенный в кратчайшие сроки при содействии правительства Тюменской области и компании СИБУР, станет новым драйвером развития экономики и туризма. Уверен, это не последний наш совместный проект", - сказал Александр Моор.

Уже в 2023 году российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о статусе международного для тобольского аэропорта. А в этом 2024 году тобольский аэропорт имени Ремезова стал лауреатом в номинации "Лучший малый аэропорт" на премии "Воздушные ворота России".

"Сейчас от нас можно улететь в 10 городов страны. Туристический поток за прошлый год у нас вырос на 25%. Уверен, что наличие воздушной гавани здесь играет первостепенную роль. Строительство в Тобольске аэропорта - это тот случай, когда наши совместные программы развития с компанией СИБУР, с правительством Тюменской области, укрепляются такими серьезными проектами. И в подтверждение этому в 2022 году в рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года", - отмечает глава Тобольска Максим Афанасьев.