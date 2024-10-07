Новый уральский полпред впервые посовещался с ГФИ

Новый уральский полпред Артем Жога провел первое оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Центральной темой стало начало в УрФО отопительного сезона.

Отопление полностью дали в регионах "тюменской матрешки". На завершающей стадии работа по запуску тепла в Свердловской области: жилой фонд подключен на 99,8%, объекты соцсферы – на 99,7%. В Челябинской работа также на завершающей стадии: отопление запущено более чем на 90% жилых и социальных объектов. В активной фазе и подключение тепла в Курганской области, сообщает пресс-служба полпредства.

Напомним, представление Артема Жоги губернаторам УрФО состоялось 4 октября. После этого новый наместник президента отправился в кампус УрФУ, Дворец водных видов спорта в Новокольцовском, поработал на строительном форуме 100+ TechnoBuild и встретился с боевыми товарищами