В России бизнесмен предлагал поклоняться дьяволу через однополые отношения

В Ульяновской области директору одного из медицинских учреждений, вменили склонение к поклонению дьяволу и пропаганду ЛГБТ*.

По версии ульяновского областного управления ФСБ, злоумышленник, являясь сторонником сатанизма, продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству. Он требовал от коллег стать членами культа ради денег и карьерного роста.

Речь может идти о бывшем директоре трех диализных центров региона Илье Журавлеве, пишет "Ъ".

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