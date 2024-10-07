07 Октября 2024
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Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В рамках астраханского проекта "Домашний консультант" проходят выездные консультации специалистов

С июля 2024 года в научно-практическом центре реабилитации детей «Коррекция и развитие» Астраханской области началась реализация проекта «Домашний консультант».

Как сообщили в в министерстве социального развития и труда региона, специалисты выездной службы выезжают в удаленные районы Астраханской области и оказывают помощь семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Междисциплинарная команда центра посетила Лиманский район, где на базе комплексного центра социального обслуживания населения провела первый психолого-медико-педагогический консилиум.

Цель консилиума — определение исходного состояния ребенка и разработка индивидуальной программы реабилитации.

При содействии министерства здравоохранения Астраханской области и администрации Лиманской районной больницы в отборе детей, нуждающихся в ранней помощи, на консилиум пригласили 15 семей, воспитывающих детей с нарушениями психического развития, в том числе с задержкой психоречевого развития, интеллектуально-мнестическими нарушениями и находящихся в группе риска по РАС.

Частью обследования стала диагностика системы «родитель-ребенок». С родителями, давшими согласие на участие в проекте, заключили соглашения о социальном сопровождении.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Проект «Домашний консультант» прошел конкурсный отбор инновационных проектов организаций социального обслуживания, занял первое место и возглавил рейтинг в перечне проектов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По решению правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждение получило право на финансовую поддержку в 2024-2025 годах. В текущем году планируется оказать помощь 60 семьям, проживающим в Астрахани, Камызякском, Лиманском и Икрянинском районах.

Теги: проект домашний консультант, соцзащита, программы реабилитации


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