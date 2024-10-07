07 Октября 2024
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Фото: t.me/poolN74

В минздраве Прикамья прокомментировали коллапс в пермской больнице

В пресс-службе краевого минздрава ответили на запрос Накануне.RU о "коллапсе", который возник сегодня в поликлинике №2 по ул. Бушмакина, 17.

В ведомстве сообщили, что в поликлинике работают пять врачей-терапевтов, трое находятся в отпуске по уходу за ребенком, два фельдшера наделены полномочиями врача. В настоящее время один врач и один фельдшер находятся на листке нетрудоспособности.

В ведомстве сообщили, что днем на помощь коллегам был дополнительно направлен врач-терапевт. Кроме того, в структуру Городской больницы Архангела Михаила входят четыре терапевтические поликлиники, поэтому пациент имеет право записаться к врачу в любое структурное подразделение.

Информация о возможностях и способах записи в другие поликлиники размещена на сайте учреждения, а также в официальной группе во Вконтакте, также информацию можно получить по телефонам регистратур всех поликлиник больницы:

- поликлиника ул. Качканарская, 47 тел. 206-35-20
- поликлиника ул. Бушмакина, 17 тел. 206-57-91
- поликлиника ул. Мозырьская, 34 тел. 206-93-43
- поликлиника ул. Гайвинская, 105 тел. 215-11-91.

Неотложная помощь оказывается на обоих берегах: в поликлиниках работают кабинеты для приема пациентов, а также осуществляются выезды врачей на дом. Для вызова врача на дом необходимо звонить в колл-центр с 8.00 до 15.00 по телефону 206 21 99.

Теги: пациент, прием, поликлиника, Бушмакина 17, очередь


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