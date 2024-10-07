Сумма ущерба по второму делу блогеров Чекалиных может составлять $1 млн

Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина может составлять $1 млн. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Уточняется, что средства выводились и обналичивались через ОАЭ в течение последних двух лет, вплоть до развода Чекалиных.

Ранее сообщалось, что МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров. Оно связано с переводом валюты с использованием подложных документов на марафоны Лерчек через банк в Дубае. У бывших супругов прошли обыски. Суд отправил Чекалину под домашний арест.

В прошлом году на семью Чекалиных уже заводили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогеры применили упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

В январе стало известно, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело прекратили. Но супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.

Летом этого года супруги развелись. Трое детей остались с мамой.