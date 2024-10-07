Назначен и.о. директора департамента здравоохранения Югры вместо Добровольского

Исполнять обязанности директора департамента здравоохранения Югры будет действующий замглавы Максим Малхасьян, сообщает NEFT.

Напомним, сегодня ушел в отставку руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

В 2001 г. Алексей Добровольский приехал в Югру, устроился хирургом в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, семь лет был заместителем главного врача по хирургии, в 2012-16 гг. руководил больницей, в 2016 г. возглавлял окружной департамент здравоохранения.