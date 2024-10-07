Нарышкин: ВСУ планировали захватить и заминировать Курскую АЭС

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что подготовленный план атаки ВСУ на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС.

Нарышкин подчеркнул, что если бы Украине удалось захватить атомную станцию, то Европу ждала бы экологическая и техногенная катастрофа, масштабы корой можно было бы сравнить с событиями на Чернобыльской АЭС.

Также глава СВР заявил, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на ряде российских АЭС, пишет РИА Новости. В частности, Ми-6 и ГУР Украины разрабатывали операцию по подрыву ЛЭП, связывающих атомные станции в РФ с национальной энергосистемой России, уточнил Нарышкин.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов озвучил подробности операции украинских войск в Курской области. По его словам, ВСУ 11 августа должны были захватить АЭС в Курчатове, после чего Киев планировал выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум.