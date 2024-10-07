Зависла программа: в екатеринбургском аэропорту скопились очереди на регистрацию

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажиры вынуждены выстаивать большие очереди для регистрации на рейсы. Как оказалось, в работе интернет-ресурсов произошел сбой, из-за чего программа воздушной гавани зависла.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, специалисты уже работают над устранением неполадок. На данный момент регистрация производится вручную, что существенно увеличивает время ожидания в очереди.

Чтобы минимизировать дискомфорт пассажирам, сотрудники аэропорта Кольцово открыли дополнительные стойки регистрации.