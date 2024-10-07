Мэрия Екатеринбурга запустила голосование по парку Энгельса

На платформе обратной связи мэрии Екатеринбурга запустили голосование по вопросу границ особо охраняемой территории - парка имени Энгельса. Опрос проводится по обращению ООО "ТехноСтройКомплект".

Напомним, в парке на небольшом зеленом участке, где растут многолетние сосны, хотят возвести центр для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной. Для этого инициаторам проекта необходимо лишить зеленую зону особого статуса. Результат опроса определит, останется ли вся территория парка охраняемой. Подробнее о проекте и о том, почему местные жители выступают против, мы писали ранее.

На данный момент проголосовало уже 2 тыс. 611 екатеринбуржцев. Опрос продолжится до 14 октября. Для участия достаточно авторизоваться через Госуслуги.