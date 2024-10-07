Пермячку, кормившую грудью ребенка на улице в пьяном виде, могут оштрафовать

В Перми полиция составила протокол на женщину, кормившей своего ребенка грудью посреди улицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Оперативная Пермь".

По словам очевидцев, мать ребенка могла его уронить: она нетвердо стояла на ногах, сесть на лавочку отказалась. Кроме того, она рисковала отравить ребенка, поскольку алкоголь проникает в грудное молоко. Прохожим в ответ на замечания женщина советовала сначала родить самим.

Личность женщины установлена. В отношении нее составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Пермячке грозит штраф от 100 до 500 рублей.