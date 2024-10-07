Нарышкин: СВР знает о причастности Америки и Англии к подрыву "Северных потоков"

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ заявил, что СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков".

"По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб. В американской администрации сочли оправданным пойти на такую диверсию, чтобы гарантировать отрыв Европы, и прежде всего Германии, от России", - цитирует Нарышкина пресс-бюро Службы.

По мнению Нарышкина, в Вашингтоне не были уверены, что им удастся убедить европейцев отказаться от использования крайне выгодных для европейской экономики "Северных потоков", поэтому трубопроводы были уничтожены.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 г. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать. В диверсии обвинили "англосаксов", при этом следы исполнителей, возможно, ведут на Украину.

Следователи ФРГ связывают взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам. Главным фигурантом дела, по информации немецких СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц.", в последнее время он проживал в Польше.

А американская газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". По информации издания, первые разговоры среди высокопоставленных украинских чиновников о возможности диверсии начались в мае 2022 года. Позже Зеленский якобы распорядился отменить подрыв "Северных потоков" по требованию ЦРУ, однако бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его приказ и привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского, писала WSJ.