Три человека погибли в массовом ДТП с грузовиком на трассе М-2 в Подмосковье

Массовое ДТП произошло на 103 км трассы М-2 "Крым" в Подмосковье. Об этом сообщает ГУМВД по региону.

В результате ДТП три человека погибло, еще трое пострадали.

По предварительным данным МВД, водитель грузовика совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.

Как пишет Mash, предварительная причина аварии — отказ тормозов у китайского большегруза Howo. Из-за этого он влетел в легковушки и протащил их по дороге. По информации телеграм-канала, водитель грузовика скончался. Отмечается, что автомобиль новый, был куплен в 2022 году.