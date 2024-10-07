В Перми планируют ввести туристический налог

С 1 января 2025 года в Перми планируется ввести туристический налог. Соответствующее постановление внесено на рассмотрение в городскую думу, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно проекту, ставка налога составит 1% от стоимости проживания в отелях, минимальная сумма - 100 рублей за сутки. От уплаты налога освободят жителей Прикамья и детей.

По прогнозам, туристический налог в 2025 году пополнит бюджет на 66 млн руб. в 2026 году - на 88 млн руб. Средства будут направлять на развитие туристической инфраструктуры.