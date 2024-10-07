В США скоро назначат нового посла России

В США скоро появится новый посол РФ. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он будет "своевременно назначен", пишет SHOT,

Тем временем, помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что нового посла России логичнее назначить после президентских выборов в США.

Его преемником может стать экс-глава дипмиссии в Канаде и директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. Дипмиссию до его назначения будет возглавлять временный поверенный.

Ранее посол России Анатолий Антонов завершил свою работу в США. При этом он заявил об угрозах в США, которые поступали в его адрес. По его словам, находиться в стране становится все труднее.

Выборы в США запланированы на 5 ноября.