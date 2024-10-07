Бербок не исключила, что Украине разрешат бить оружием ФРГ вглубь России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила, что Украине в будущем разрешат наносить удары вглубь российской территории, в том числе немецким оружием.

Как сообщило издание Tagesschau, по мнению Бербок, Киев сможет атаковать военные объекты в России "в целях самообороны".

При этом она не захотела публично говорить, на какое расстояние Украина сможет наносить удары, поскольку российские военные якобы могут извлечь из этого выгоду.

В сентябре в ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву. Обсуждения США и Британии о возможности ударов вглубь России не касаются оружия ФРГ, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружения Киеву, даже если для их применения немецкие военные будут задействованы за пределами Украины.