В Феодосии возможны перебои с водой из-за пожара на нефтебазе

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в системе водоснабжения Приморского, Берегового, Ближних Камышей снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды.

Организован подвоз воды, говоритсяв telegram-канале госпредприятия "Вода Крыма".

7 октября стало известно, что в Крыму случилось возгорание на нефтебазе, расположенной в Феодосии. Из-за пожара перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. При этом власти "по ошибке" сообщили о введении режима ЧС. В результате пожара жертв нет, пострадали три человека.