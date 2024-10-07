В Екатеринбурге закрытие движения по улице Энгельса продлят еще на месяц

В Екатеринбурге строители снова продлят сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, в этот раз до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что улицу Энгельса перекрыли в июне этого года. Ранее планировалось, что движение откроют 30 августа. Затем сроки перенесли на конец сентября, а теперь объявлены новые - до 31 октября.

Речь идет об участке от улицы Розы Люксембург до Гоголя. Сейчас там строители АО "Трест Уралтрансспецстрой" проводят капитальный ремонт. На закрытых участках установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Маршруты общественного транспорта в связи с перекрытием не менялись.

Специалисты вновь просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.