Власти Прикамья пополняют резервный фонд

В Пермском крае власти планируют пополнить резервный фонд, деньги из которого идут на проведение аварийно-восстановительных работ, ликвидацию последствий стихийных бедствий и ЧС, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшую трехлетку. В 2025 году резервный фонд планируется пополнить на 2 млрд, в 2026-2027 году планируется перечислять еще по 1 млрд ежегодно.

Проект бюджета был внесен на рассмотрение в заксобрание Пермского края 1 октября. Согласно документу, основные параметры бюджета региона запланированы в следующих объемах: доходы края в 2025 году – 241 млрд рублей, в 2026 году – 244 млрд рублей, в 2027 году – 253 млрд рублей. Расходы краевого бюджета составят в 2025 году 268 млрд рублей, на 2026 год – 270 млрд рублей и 272 млрд рублей на 2027 год.