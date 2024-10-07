В Екатеринбурге адвокат обманул клиента на полмиллиона рублей

35-летнего экс-адвоката из Екатеринбурга признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным гособвинения, все началось 30 октября 2023 года, когда адвокат сообщил своему клиенту, что уголовное дело, возбужденное в отношении него, может быть переквалифицировано по менее тяжкой статье. Для этого якобы необходимо было через него передать взятку сотрудникам правоохранительных органов в размере 500 тыс. руб.

Клиент согласился на это, но полученную "взятку" адвокат положил в свой "карман". Адвокат вину в совершении преступления признал полностью, возместил причиненный ущерб.

При этом Железнодорожный районный суд Екатеринбурга все равно назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.