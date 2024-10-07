Пожертвования на ВСУ упали в разы

Материальная поддержка украинской армии очень сильно просела. Об этом пишет экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, анализируя данные украинского Нацбанка о поступлении средств на его спецсчет для поддержки украинских вооруженных формирований.

Счет был открыт в первый же день СВО. В 2022 году на ВСУ перевели 23 млрд гривен. Это больше, чем за последующие два года, причем уже во втором полугодии поддержка уменьшилась втрое по сравнению с первым. В 2023 году боевикам перевели 11 млрд, в 2024-м - 4 млрд. По итогам года будет 5-6 млрд. То есть снова двукратное падение.

При этом в 2022 году две трети средств поступило с Украины. В 2023 году на долю Украины пришлась лишь треть. В 2024 году - еще чуть меньше.

Царев считает, что можно допустить, что по сравнению с началом СВО появилось больше желающих перечислить свои деньги не на счет Нацбанка, а на один из целевых сборов. Но на снижение поддержки давно жалуются украинские волонтеры, а это значит, что украинцы все больше устают от военного конфликта и все меньше хотят отдавать свои деньги. Об этом давно пишут и западные СМИ.