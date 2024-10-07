07 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Худший результат за 15 лет. Зарплаты учителей ниже средних по стране уже на 30%

В 2024 году средняя зарплата учителей уже на 30% опустилась ниже средней по стране, что является худшим результатом за последние 15 лет. Такой вывод по результатам анализа сделало "Равенство.Медиа".
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Эти данные неофициальные, но и официальные данные давно не вызывают доверия, так как власти вообще "не знают", какую зарплату учителя получают на одну ставку, приводя зарплату за всю нагрузку, а она, по разным данным, составляет 1,7-1,8 ставки.

Интересно, что и без учета ставок нагрузка на преподавателей выросла примерно на 30% за последние 10 лет только за счет роста числа учеников, которых стало больше (эхо роста рождаемости в 2005-2015 гг.), а вот учителей больше не стало.

Что касается зарплаты, то в реальном исчислении (с учетом инфляции) она лишь вернулась на уровень 10-летней давности. Так, в первом полугодии 2024 года номинальная зарплата учителей выросла на 12% и по итогам года достигнет 63 тыс. рублей. Столько же в сопоставимых ценах учителя получали в 2014 году.

Положение учителей улучшилось в начале 2010-х, когда им сильно подняли оклады, но с тех пор реальная зарплата падала, так как индексация не дотягивала до уровня инфляции. Если в 2014 году средняя зарплата учителей была 3,63 прожиточных минимума, то в 2024 году – около 3,7, то есть то же самое.

При этом если сравнивать со средней зарплатой по стране, то учителей просто дискриминируют. Они получают почти на 30% меньше, чем в среднем по стране, - 63 тыс. против 89 тыс. Обе цифры прогнозные, но очевидно, что итоговые не будут сильно от них отличаться. А вот 10 лет назад учителя получали лишь на 3% меньше. Сильное ухудшение положения учителей началось в конце 2010-х.

"Никогда еще за последние 15 лет профессия учителя не ценилась столь низко", - делает вывод медиа.

В Тюменской, Калининградской областях, Краснодарском крае, Севастополе и Подмосковье на одного учителя приходится более 20 учеников. В среднем по стране на одного учителя приходится 17 учеников, что чрезмерно (в 2010 году было всего 12). Это самым негативным образом сказалось на качестве образования.

В этих уловиях власти планируют и дальше сокращать расходы на образование (с 4,6% в 2024 году до 4,2% в 2025-м, то есть почти на 10%). Это похоже на "кастрацию школьного образования". Возможно, что помощник президента Владимир Мединский, когда заявил о необходимости сократить срок обучения в школе, намекнул на скрытое желание правящего класса насытить рынок дешевой неквалифицированной рабочей силой, которую будет проще эксплуатировать, делает вывод издание.

Последнее является предположением, но положение учителей действительно плачевное. На одну ставку они получают 20-25 тыс. рублей, то есть труд учителя оценивается на мизерном уровне, а оклад, то есть плата конкретно за обучение детей, почти во всех регионах ниже МРОТ.

Час работы российского учителя с учеником, с учетом численности классов, оценивается в среднем в позорные 16 рублей, подсчитал доктор экономических наук, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, директор НП "Центр экономики образования" Анатолий Вифлеемский.

Теги: учителя, зарплата


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