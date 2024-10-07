Песков: Разделение Украины на две части не поможет урегулировать конфликт

Информация о том, что ситуацию на Украине можно урегулировать разделением страны, нереальна. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Взгляд".

По его словам, сообщения СМИ о возможном "немецком сценарии" урегулирования ситуации на Украине не имеют какой-либо реалистичной основы.

"Много сейчас идет публикаций на этот счет, много схоластики разной, рассуждений и так далее, но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы", — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Запад обсуждает возможность урегулирования ситуации на Украине по аналогии с разделом Германии после Второй мировой войны. Это означает, что утраченные Украиной территории останутся под контролем России, а остальная часть страны войдет в НАТО.