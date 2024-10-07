07 Октября 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников поручил проработать новые подходы к организации медпомощи жителям северо-востока Костромской области

В ходе рабочей поездки губернатор Калужской области Сергей Ситников провел большое выездное совещание по организации медицинской помощи жителям северо-востока региона. В Вохму были приглашены главные внештатные специалисты депздрава по основным нозологиям. Вопрос, который адресовал профессиональному сообществу губернатор - как качественно повысить уровень медицинской помощи для людей в отдаленных районах области, отметили в пресс-службе главы региона.

Малосельность – одна из главных причин, почему затруднено развитие здравоохранения в глубинке. Как отметил глава региона, в настоящее время на северо-востоке в 6 районах области проживает всего 57 тысяч человек. Районные больницы с одной стороны испытывают нехватку специалистов, с другой, загрузка медучреждений на должном уровне не обеспечивается. В результате небольшие больницы не выполняют показатели, установленные федеральным фондом ОМС и не могут обеспечить окупаемость. Средств на качественное развитие медпомощи не хватает. Так, по федеральным нормативам в Боговарово, где 2 тысячи жителей, должно быть всего 2 терапевта и 1 педиатр. То же самое - в Павино, Пыщуге, Меже.

Для повышения доступности помощи врачей-специалистов регулярно организуются их выезды в соседние районы. Однако это приводит к тому, что значительную часть полезного времени врачи проводят в дороге. Выезжать больным в Кострому к специалистам за 500 километров финансово накладно, особенно для пожилых людей. Дорога туда и обратно обойдётся примерно в 5 тысяч рублей.

Губернатор пригласил к разговору главных внештатных специалистов областного департамента здравоохранения и предложил искать нестандартные варианты решения вопроса. Анализ ситуации и свои предложения представили онколог Владимир Унгурян, кардиолог Наталья Пришвина, терапевт Олег Чураков. Специалисты подтвердили необходимость кардинальных преобразований.

Предложение Сергея Ситникова – использовать новые подходы к организации высококвалифицированной медицинской помощи жителям северо-востока. Центрами помощи станут Кострома и Шарья. Жителей, которым требуются консультации специалистов, высокотехнологичная помощь, серьёзные диагностические обследования, предполагается объединять в группы и доставлять к врачам автотранспортом. Для этих целей будет закуплен комфортабельный автобус. При этом все предварительные анализы и обследования пациентов организовать в медучреждениях по месту жительства.

(2024)|Фото: adm44.ru

Глава региона поручил департаменту здравоохранения и главным внештатным специалистам тщательно проработать реализацию предложенного варианта, а также подготовить свои варианты решений. Также поручено произвести необходимые расчеты - проанализировать количество пациентов, определить необходимое количество еженедельных выездов. Кроме того, требуется разработать планы по усилению Шарьинской больницы необходимым оборудованием, специалистами, продумать все нюансы, связанные с расширением функционала медучреждения.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Центральная районная больница в Шарье по сути дела должна стать в регионе второй областной больницей, где будет оказываться помощь жителям северо-востока - Вохмы, Пыщуга, Боговарово и других территорий. Отработайте эту идею по экономике, досконально пропишите маршрутизацию - от того, как доводить информацию до больного, до того, когда и куда он должен прибыть. Таким образом мы пациентов приблизим к докторам. Напомню, когда в 2015 году мы принимали программу социально-экономического развития северо-востока, задача была сделать возможности для жителей не ниже тех, что есть у людей в областном центре. Теперь этого надо добиться в социальной сфере. Думайте, считайте, решать надо быстро и решения должны быть выверенными», - отметил Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, медицинская помощь, здравоохранение, малосельность, больница


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