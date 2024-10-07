Кремль: Возвращение Антонова не означает понижение уровня дипотношений с США

Возвращение бывшего посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова не означает понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что новый глава диппредставительства будет своевременно назначен, передает ТАСС.

Представитель Кремля также сообщил, что в графике Владимира Путина сейчас нет встречи с завершившим миссию посла Антоновым.

5 октября стало известно, что посол России в Америке Анатолий Антонов завершил командировку в этом статусе. На следующий день он вернулся в Москву. До этого Антонов сообщил, что ему и другим дипломатам постоянно поступают угрозы физической расправы.