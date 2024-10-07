Глава депздрава Югры ушел в отставку

Ушел в отставку руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

"Я принял решение сменить работу, и сегодня последний из 3 тыс. 98 моих дней работы директором депздрава Югры. Достаточно, чтобы подвести итоги", - пишет Добровольский.

По его словам, за этот срок больницы и поликлиники округа стали сильнее: только врачей в округе теперь трудится на 527 больше, чем в начале 2016 г. По оценкам Агентства стратегических инициатив, Югра находится на третьем месте в стране по качеству медицинской помощи после Москвы и Санкт-Петербурга.

"В Ханты-Мансийске выросли три моих сына, это лучший город страны для жизни с детьми, а просторы Югры – уникальное место в мире", - написал бывший уже глава депздрава.

В 2001 г. Алексей Добровольский приехал в Югру, устроился хирургом в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, семь лет был заместителем главного врача по хирургии, в 2012-16 гг. руководил больницей, в 2016 г. возглавлял окружной департамент здравоохранения.