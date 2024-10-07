В Пыть-Яхе школьник 11 раз "минировал" школу

В Югре полицейские установили причастность 12-летнего ребенка к серии ложных сообщений о готовящихся преступлениях в школе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Первое сообщение об опасном предмете в учебном заведении Пыть-Яха поступило в полицию 6 сентября. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Персонал школы и учеников эвакуировали, однако информация о взрывном устройстве не подтвердилась

После этого за месяц школу "минировали" еще 10 раз. Полицейские установили, что рассылку делал 12-летний мальчик. Ребенок через мессенджер получил сообщение с предложением заработать 150 тыс. за рассылку 15 сообщений. Мальчик отказался и начал получать угрозы в свой адрес и в адрес родных. Испугавшись, он начал выполнять инструкции неизвестного куратора, никому не рассказывая о произошедшем.

В настоящее время по фактам заведомо ложных сообщений о готовящихся тяжких преступлениях в ОМВД России по Пыть-Яху возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Со школьником и его родителями полицейские провели профилактическую беседу. Мальчик искренне раскаялся в содеянном и сожалеет о случившемся.