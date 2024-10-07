07 Октября 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекса&quot;

"Атомстройкомплексу" дадут застроить 40% Березовой рощи в Екатеринбурге

Около 40% Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга отдадут под застройку компании "Атомстройкомплекс". Об этом сообщает пресс-служба мэрии. По данным городской администрации, в зеленой части возведут образовательный центр с детским садом на 350 мест и школой для 1,5 тыс. ребят, а также дома с общей жилой площадью 158 тыс. кв.м.

Помимо этого, в 2025 году застройщик займется благоустройством остальной зеленой зоны, где появятся удобные дорожки и обновленные детские площадки. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе девелопера, проектированием парка занимаются эксперты Ботанического сада УрО РАН. Они уже провели подробное дендрологическое исследование территории: изучили растительный покров в парке, разнообразие видового состава растений и оценили санитарное состояние каждого дерева. Все это будет учтено при создании концепции парка, которую представят жителям Екатеринбурга этой осенью.

"Жители района с большим удовольствием пользуются парком. Опросы показали, что большую ценность для них представляют деревья, возможность укрыться среди них от солнца, ветра и городского шума. Нам важно сохранить уникальность территории парка, сформировать здоровые и устойчивые зеленые насаждения, которые будут долго радовать жителей, – рассказала Алена Третьякова, директор Ботанического сада УрО РАН. – На большей части парка сейчас произрастают березы. Однако это промежуточная стадия формирования природного лесного сообщества.

Постепенно березовый лес будет замещаться сосновым. Уже сейчас 11% деревьев в парке сухие и не подлежат восстановлению. Мы уже видим много упавших, надломленных стволов, процесс разрушения продолжается – важно его остановить. При этом возобновление молодого поколения деревьев в парке отсутствует".

Парк для прогулок и отдыха в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

В парке также было обнаружено несколько экземпляров "Лилии волосистой", являющейся краснокнижным растением. В пресс-службе "Атомстройкомплекса" отметили, что в зоне застройки таких растений нет.

Благоустройство будет включать в себя посадку новых деревьев, травы и кустарников, обогащение видового состава, защиту корней деревьев и, что немаловажно, правильное формирование тропинок и дорожек, что позволит уберечь зеленые насаждения от вытаптывания.

Устаревшие детские и спортивные площадки заменят аналогичными тем, что сейчас установлены в "Зеленой роще" и парке ХХ Партсъезда у Дворца молодежи. В зеленой зоне также появится освещение, входные группы, а главное – регулярная уборка, уход за растениями и площадками.

Теги: Екатеринбург, Бережовая Роща, Атомстройкомплекс, строительство, благоустройство


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