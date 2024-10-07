Бакальчук подал второй иск к жене и Wildberries

Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал второй иск к жене, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

"Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области", - говорится в карточке дела. Отмечается, что истец также просит принять обеспечительные меры по иску.

Ранее Бакальчук подал иск к супруге, ООО "РВБ" и ООО "Вайлдберриз" на 350 млрд рублей. По его словам, речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без его согласия.

Напомним, что активы маркетплейса перешли объединенной компании Wildberries и Russ – ООО "РВБ". Об окончании реструктуризации Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) объявила 1 октября. Сейчас пара находится в процессе развода. Ранее Татьяна сменила фамилию Бакальчук на девичью – Ким.