Нобелевскую премию по медицине получили первооткрыватели регулятора генов

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии. Ее получили Виктор Амбрус и Гэри Равкан.

Награда вручена за "открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов", сообщает Нобелевский комитет.

"Интерфакс" напоминает, что в 2023 г. премию в области физиологии и медицины получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19.

В 2022 г. награды удостоился шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей, под его руководством был расшифрован геном неандертальца, а также проведен первый анализ ДНК денисовских людей.

В 2021 г. премию вручили исследователям из США Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания.