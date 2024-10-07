Движение квадроберов могут запретить в России

Движение квадроберов в России просят признать деструктивным и экстремистским и запретить его на территории страны. Также требуют запретить продажу товаров, связанных с новым движением. С таким запросом "Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру, пишет SHOT.

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Их возмутило то, что предприниматели продают костюмы, поводки и специальный корм для квадроберов.

"Движение "Ветераны России" настаивает на необходимости пресечь любую коммерческую деятельность, направленную на популяризацию этого разрушительного явления, которая приносит прибыль на фоне массового безумия", — говорится в обращении.

Ранее мы писали о том, что в России могут ввести наказание для родителей, которые "выгуливают" своих детей на поводках. Наказывать хотят за прогулки с ошейниками, поводками и за "жизнь" в клетке.

Квадроберы переодеваются в животных (кошек, собак, енотов и т.д.), бегают на четвереньках, лают и кусаются. Как рассказывают очевидцы, они встречают таких "животных" в парках, на стадионах и детских площадках.