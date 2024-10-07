Песков назвал публикацию о якобы встрече Бута с хуситами фейком

В Кремле отнесят к категории фейков публикацию The Wall Street Journal о том, что россиянин Виктор Бут якобы встречался с хуситами для обсуждения поставок оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников", - цитирует Пескова РИА Новости.

Сам Виктор Бут в комментарии РБК назвал статью The Wall Street Journal вбросом к дню рождения президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Бут отбывал в американской тюрьме срок за контрабанду оружия. Москва считала, что приговор политически мотивирован. В декабре 2022 года Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. В 2023 году вступивший в партию ЛДПР Бут получил мандат в заксобрание Ульяновской области по партийному списку.