В МЧС назвали предположительную причину пожара в Артемовском, где погибли четыре человека

Причиной пожара в жилом доме в Артемовском, унесшего жизнь четырех человек, могло стать нарушение правил эксплуатации печи в бане. Это наиболее вероятная причина, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сгоревшие два дома и баня не были оснащены пожарными извещателями, что вместе с ночным временем суток, когда и произошел пожар, предопределило судьбу людей, находящихся внутри дома.

Напомним, что по данным областного МВД, погибли 16-летний подросток, его 22-летний брат Даниил, который и проживал в доме своей бабушки, 18-летняя Анна, а также еще одна девушка, чью личность теперь способна установить только экспертиза.