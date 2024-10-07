07 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба МЧС РФ

В МЧС назвали предположительную причину пожара в Артемовском, где погибли четыре человека

Причиной пожара в жилом доме в Артемовском, унесшего жизнь четырех человек, могло стать нарушение правил эксплуатации печи в бане. Это наиболее вероятная причина, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сгоревшие два дома и баня не были оснащены пожарными извещателями, что вместе с ночным временем суток, когда и произошел пожар, предопределило судьбу людей, находящихся внутри дома.

Напомним, что по данным областного МВД, погибли 16-летний подросток, его 22-летний брат Даниил, который и проживал в доме своей бабушки, 18-летняя Анна, а также еще одна девушка, чью личность теперь способна установить только экспертиза.

Теги: Артемовский, МЧС, пожар


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