ВГТРК заявила о "беспрецедентной" хакерской атаке

Беспрецедентная хакерская атака была совершена на онлайн-сервисы ВГТРК в ночь на 7 октября, она не нанесла существенного урона работе медиахолдинга. Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК. Отмечается, что сейчас все работает в штатном режиме, специалисты ведут работу над устранением последствий.

Между тем, зрители обращают внимание, что каналу "Россия - 1" не удается восстановить привычное вещание. Весь день по каналу не показывают актуальные новости и передачи — в эфир дают ранее выпущенные документальные фильмы. По данным "Ведомостей", внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски, пока не работают.

Ранее СМИ сообщали, что в результате хакерской атаки стали недоступны онлайн-площадки каналов "Россия-1", "Россия-24", радиостанции "Вести FM", "Маяк" и другие. В медиахолдинге сообщили, что возникли проблемы с онлайн-вещанием и в работе внутренних сервисов, а также наблюдался сбой в работе интернета и телефонии в компании. Часть сервисов по-прежнему не функционирует, на сайте ВГТРК не ведется эфир. Предполагается, что злоумышленники стерли все данные с серверов.

В июне сообщалось, что в России регистрируется значительный рост DDoS-атак на российские IT-ресурсы. Как сообщили в ГК "Солар", это происходит в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). За два дня атакам подверглись более 300 компаний.