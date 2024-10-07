В Правительстве Тюменской области состоялся торжественный прием лучших педагогов региона

В Правительстве Тюменской области состоялся торжественный прием лучших педагогов региона, посвященный международному Дню учителя, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

"Вы достойно представляете наш регион, прославляя Тюменскую область, и уверенно ведете к значимым достижениям в интеллектуальных и творческих состязаниях своих учеников. Заслуженное признание работы наших учителей подтверждает, что Тюменское образование синхронно движется вместе с экономическим, промышленным и технологическим развитием нашей области и страны", - обратился к собравшимся Александр Моор.

Участие в приеме приняла также учитель начальных классов гимназии №5 города Тюмени Анастасия Камитова, которая стала призером Всероссийского конкурса "Первый учитель". Конкурс собрал свыше 30 участников из 21 страны. Она была удостоена Благодарственного письма губернатора. Награду ей вручил Александр Моор.

"Благодаря поддержке губернатора и Правительства Тюменской области региональная система образования постоянно меняется в лучшую сторону. Я уверена, что тюменские учителя – лучшие в стране. Наше педагогическое сообщество отличается взаимовыручкой и профессионализмом", - заявила Анастасия Камитова.