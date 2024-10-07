Зима пришла: уже половина России покрыта снегом

Зимняя погода установилась уже на 40-45% территории России. В Якутии высота снежного покрова достигла 23 сантиметров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишут "Известия".

К концу недели снегом будет покрыта вся Якутия и 70% Сибирского федерального округа. Также снег пойдет на Чукотке, в Иркутской и Магаданской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, на Кольском полуострове, в Хакасии и Тыве.

Исключение в Сибири составят Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, сказал Вильфанд.

Ранее синоптики составили прогноз погоды на предстоящую зиму и предупредили, что ожидаются резкие скачки температуры.

"В большинстве регионов Российской Федерации высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для опасных метеорологических явлений", - рассказали в Гидрометцентре России.