Астраханцы отправили автомобиль бойцам СВО

Автомобиль УАЗ был приобретен на добровольные пожертвования жителей Володарского района Астраханской области. Транспорт доставили на границу с Ростовской областью, после автомобиль переправят на территорию СВО. Также на фронт передали маскировочные сети, изготовленные ребятами из реабилитационного центра «Радуга» и сельчанами из Зеленги.

Как сообщает сетевое издание «Заря Каспия», в ближайшее время на фронт запланирована доставка ещё одного автомобиля.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.