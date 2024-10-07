В Екатеринбурге перенесли в другое место мурал с изображением Невского

В Екатеринбурге решили перенести изображение Александра Невского с дома по улице 8 Марта, 13 на более подходящее по смыслу и контексту пространство. Благодаря художнику Кириллу Ведерникову и команде "Стенограффия" изображение святого появилось на фасаде здания возле входа в Александро-Невский собор на Университетском переулке, 11. А вот картина в центре города скоро будет заменена мокьютектурой от SPEKTR как и планировалось изначально.

По данным пресс-службы "Стенограффии", художник-монументалист Кирилл Ведерников решил придерживаться в работе иконописного стиля, чтобы соответствовать духу русского авангарда. Использование пастельной палитры с добавлением ярких лаконичных пятен удачно вписывает работу в пространство, что позволяет добиться гармонии с окружающим ландшафтом.

Арт-объект создан при поддержке Екатерининского общества. Ранее благодаря этому проекту был реализован мурал "Екатерина".

История с изображением Александра Невского на 8 Марта, 13 подняла шум среди жителей Екатеринбурга в 2020 году. Изначально площадку отдали команде "Стенограффия", однако когда все приготовления были завершены, на стене стал появляться облик святого. Чудом это было назвать сложно, скорее - недоразумением. Как оказалось, два совершенно разных человека, имеющих право на преображение стены, одновременно согласовали два совершенно разных эскиза. Подробнее о том, как произошла эта путаница и почему изображение святого посчитали "неумным патриотизмом", мы писали ранее.