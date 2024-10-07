На журналистов СН Media и France 24 завели дела из-за работы в Курской области

В России под уголовную статью "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации" попали журналисты СН Media (Швейцария) Курт Пельд и France 24 (Франция) Кэтрин Норрис Трент.

Им вменяется незаконный переход границы Украины и России в Курской области. Журналистам грозит до пяти лет колонии.

Всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены против 14 иностранных журналистов, сообщает центр общественных связей ФСБ России.